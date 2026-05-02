ЦСКА — «Зенит»: Дивеев сравнял счет

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев забил в ворота ЦСКА в 28-м туре РПЛ — 1:1.

Педро исполнил подачу с углового флажка. Дивеев в штрафной зоне армейцев выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота. Защитник не стал праздновать гол.

Для Дивеева это первый гол за «Зенит». Он перешел в клуб зимой 2026-го из ЦСКА.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.