ЦСКА — «Зенит»: Танашев правильно наказал гостей пенальти

На исходе 2-й минуты матча 28-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» судья Инал Танашев самостоятельно принял верное решение и назначил пенальти в ворота гостей. Арбитр правильно оценил случившееся в штрафной площади, заметив, что Дуглас Сантос совершил фол по неосторожности и ударил по правой ноге своего бывшего одноклубника Лусиано Гонду.

Отметим, что Танашев проводит дебютный сезон в роли судьи РПЛ. Ему только 28 лет, а сегодняшняя игра стала для него лишь 15-й в чемпионате России в качестве арбитра.

Напомним, что его видеоассистентами назначены Павел Кукуян и Роман Галимов. Они выполняли те же функции в ходе встречи 7-го тура ЦСКА — «Краснодар» (1:1). Она получилась максимально скандальной, а ВАР и АВАР не исправили как минимум одну ошибку судьи Рафаэля Шафеева, который в конце матча не назначил пенальти в ворота краснодарцев. Кукуян и Галимов после той игры были надолго отстранены.

18 марта эти же рефери работали на кубковой игре «Зенит» — «Динамо» Мх (1:0), когда гости были ошибочно наказаны пенальти, который принес победу зенитовцам. Кукуян был судьей, Галимов — АВАРом. После этого их обоих наказали — надолго отстранили. И вот неожиданно Кукуяна снова назначили в РПЛ на матч с участием ЦСКА — впервые после августовского скандала. И в пару ему снова дали Галимова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.