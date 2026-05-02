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Судейство

2 мая, 19:15

ЦСКА — «Зенит»: Танашев правильно наказал гостей пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Инал Танашев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На исходе 2-й минуты матча 28-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» судья Инал Танашев самостоятельно принял верное решение и назначил пенальти в ворота гостей. Арбитр правильно оценил случившееся в штрафной площади, заметив, что Дуглас Сантос совершил фол по неосторожности и ударил по правой ноге своего бывшего одноклубника Лусиано Гонду.

Отметим, что Танашев проводит дебютный сезон в роли судьи РПЛ. Ему только 28 лет, а сегодняшняя игра стала для него лишь 15-й в чемпионате России в качестве арбитра.

Напомним, что его видеоассистентами назначены Павел Кукуян и Роман Галимов. Они выполняли те же функции в ходе встречи 7-го тура ЦСКА — «Краснодар» (1:1). Она получилась максимально скандальной, а ВАР и АВАР не исправили как минимум одну ошибку судьи Рафаэля Шафеева, который в конце матча не назначил пенальти в ворота краснодарцев. Кукуян и Галимов после той игры были надолго отстранены.

18 марта эти же рефери работали на кубковой игре «Зенит» — «Динамо» Мх (1:0), когда гости были ошибочно наказаны пенальти, который принес победу зенитовцам. Кукуян был судьей, Галимов — АВАРом. После этого их обоих наказали — надолго отстранили. И вот неожиданно Кукуяна снова назначили в РПЛ на матч с участием ЦСКА — впервые после августовского скандала. И в пару ему снова дали Галимова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ 2&nbsp;мая 2026 года.ЦСКА против «Зенита» — Обляков открыл счет с пенальти: онлайн-трансляция матча РПЛ

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Дуглас Сантос
Лусиано Гонду
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Инал Танашев (судья)
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ЦСКА — «Зенит»: Обляков открыл счет с пенальти на пятой минуте

Форвард «Локомотива» Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы колена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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