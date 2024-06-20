Форвард Лапинский из системы «Зенита» может перейти в «Пари НН»

«Пари НН» близок к оформлению перехода форварда Станислава Лапинского из системы «Зенита», сообщает Metaratings.ru.

Во второй лиге нападающий забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 10 играх, а в МФЛ в прошлом году отметился 10 голами и 3 ассистами в 15 матчах.

В «Зенит» 19-летний футболист перешел в июне 2023 года, подписав контракт на два года.

«Пари НН» выступает в РПЛ с сезона-2021/22.