Семин о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Локо» собирается бороться за чемпионство?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что не понимает ситуации, при которой атакующий полузащитник железнодорожников Максим Глушенков в ближайшее время станет игроком «Зенита».

— Глушенков в «Зените». Для вас это шок?

— Наверное, надо понять, какие задачи стоят перед «Локомотивом» в следующем сезоне. Собирается ли команда бороться за чемпионство или нет? Если клуб хочет претендовать на титул, то, значит, надо оставлять Глушенкова. «Динамо» же сохранило Тюкавина, переподписало с ним контракт. Так и здесь. В чем разница?

Кроме того, считаю, что в контрактах таких талантливых футболистов, как Глушенков, нужно прописывать такую сумму отступных, чтобы конкуренты столкнулись с финансовыми проблемами при желании забрать этого игрока. Вот и все.

— Жемалетдинов — серьезная потеря для «Локо»?

— И Рифат, и Антон Миранчук, если уйдет... Наверное, надо как-то договариваться с такими футболистами, как-то решать эти вопросы, если хочешь бороться за чемпионство.

— В общем, вам тревожно за железнодорожников?

— Нет, больше не хочется развивать эту тему. Просто ответил вам на вопрос про Глушенкова. Как-то так.

По информации РИА «Новости», контракт «Зенита» с 24-летним футболистом будет рассчитан на 4 года с опцией продления еще на один сезон. В прошлом сезоне Глушенков провел за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.