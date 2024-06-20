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Сегодня, 14:35

Семин о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Локо» собирается бороться за чемпионство?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что не понимает ситуации, при которой атакующий полузащитник железнодорожников Максим Глушенков в ближайшее время станет игроком «Зенита».

— Глушенков в «Зените». Для вас это шок?

— Наверное, надо понять, какие задачи стоят перед «Локомотивом» в следующем сезоне. Собирается ли команда бороться за чемпионство или нет? Если клуб хочет претендовать на титул, то, значит, надо оставлять Глушенкова. «Динамо» же сохранило Тюкавина, переподписало с ним контракт. Так и здесь. В чем разница?

Кроме того, считаю, что в контрактах таких талантливых футболистов, как Глушенков, нужно прописывать такую сумму отступных, чтобы конкуренты столкнулись с финансовыми проблемами при желании забрать этого игрока. Вот и все.

 
Максим Глушенков. «За что будет бороться «Локомотив»? «Динамо» же сохранило Тюкавина!» Семин — о Глушенкове в «Зените»

— Жемалетдинов — серьезная потеря для «Локо»?

— И Рифат, и Антон Миранчук, если уйдет... Наверное, надо как-то договариваться с такими футболистами, как-то решать эти вопросы, если хочешь бороться за чемпионство.

— В общем, вам тревожно за железнодорожников?

— Нет, больше не хочется развивать эту тему. Просто ответил вам на вопрос про Глушенкова. Как-то так.

По информации РИА «Новости», контракт «Зенита» с 24-летним футболистом будет рассчитан на 4 года с опцией продления еще на один сезон. В прошлом сезоне Глушенков провел за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Семин
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Форвард Лапинский из системы «Зенита» может перейти в «Пари НН»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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