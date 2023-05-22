Кордоба вспомнил гол в ворота «Баварии» во время выступлений за «Майнц»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вспомнил гол в ворота «Баварии» в составе «Майнца».

«Один раз мне в составе «Майнца» удалось обыграть их на «Альянц Арене». Тогда «Баварию» еще тренировал сам Пеп Гвардиола, а я забил один из голов, и мы выиграли 2:1», — цитирует Кордобу Sport24.

Помимо «Майнца», 30-летний колумбиец выступал в бундеслиге за «Кельн» и «Герту», откуда в 2021-м перешел в «Краснодар».