Кордоба вспомнил гол в ворота «Баварии» во время выступлений за «Майнц»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вспомнил гол в ворота «Баварии» в составе «Майнца».
«Один раз мне в составе «Майнца» удалось обыграть их на «Альянц Арене». Тогда «Баварию» еще тренировал сам Пеп Гвардиола, а я забил один из голов, и мы выиграли 2:1», — цитирует Кордобу Sport24.
Помимо «Майнца», 30-летний колумбиец выступал в бундеслиге за «Кельн» и «Герту», откуда в 2021-м перешел в «Краснодар».
Источник: Sport24
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