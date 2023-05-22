В КДК РФС рассказали о повестке заседания по матчам 28-го тура РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по итогам 28-го тура РПЛ.

«Рассмотрим нарушение регламента в матче «Оренбург» — «Зенит». Задержка выхода игроков «Оренбурга» на поле. Также было нарушение регламента в матче «Крылья Советов» — «Урал». Представитель СМИ клуба из Екатеринбурга вышел на поле раньше положенного времени», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 28-м туре РПЛ «Оренбург» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 2:2. «Крылья Советов» разгромили «Урал» — 3:0.