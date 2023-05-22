ЦСКА намерен выдвинуть кандидатуру в правление РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб планирует выдвинуть кандидатуру в правление РПЛ.

«Да, наверное, будем выдвигать кандидатуру в правление РПЛ. Но пока еще не направляли», — сказал Бабаев ТАСС.

26 апреля на общем собрании РПЛ было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 28 матчах.