ЦСКА намерен выдвинуть кандидатуру в правление РПЛ
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб планирует выдвинуть кандидатуру в правление РПЛ.
«Да, наверное, будем выдвигать кандидатуру в правление РПЛ. Но пока еще не направляли», — сказал Бабаев ТАСС.
26 апреля на общем собрании РПЛ было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 28 матчах.
Источник: https://tass.ru/sport/17808785
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|54
|
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|28
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|8
|5
|60-37
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|
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|6
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|
5
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|4
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|49
|
6
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|7
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|46
|
7
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|28
|13
|6
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|45
|
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|4
|12
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|
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|
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|
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|8
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|29
|
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|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
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|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
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|28
|4
|6
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|25-62
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16
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|28
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|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
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|
Спартак – ЦСКА
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|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
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|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
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Зенит
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|И
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