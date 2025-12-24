Кордоба обратился к болельщикам «Краснодара» в преддверии Нового года

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом, пожелав им счастья и прекрасных вещей.

«Итак, дорогие болельщики, в первую очередь благодарю вас за безоговорочную поддержку, которую вы нам оказывали в этом году. Надеюсь, что наступающий 2026-й будет полон прекрасных вещей. Насладитесь этим рядом со всеми вашими родными. И мы скоро увидимся. Обнимаю, счастья вам! Поздравляю», — сказал Кордоба в видео, опубликованном в Telegram-канале «быков».

В сезоне-2025/26 32-летний колумбиец провел 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись 12 голами и 6 результативными передачами.

Черно-зеленые ушли на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 40 очков за 18 игр.