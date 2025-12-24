Вратарь «Краснодара» Агкацев получил награду от правительства Северной Осетии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев получил награду от правительства Северной Осетии.

Футболист опубликовал в своем Telegram-канале фото со встречи с председателем парламента республики Таймуразом Тускаевым.

«Таймураз Русланович вручил мне почетную грамоту парламента за профессионализм и высокие спортивные достижения. Рад быть примером для молодых ребят из нашей республики — буду и дальше стараться не только представлять регион игрой на поле, но и поддерживать наших спортсменов», — написал Агкацев.

Станислав Агкацев — уроженец Владикавказа, он перешел в академию «Краснодара» в 2015 году.

В сезоне-2025/26 Агкацев принял участие в 20 матчах «Краснодара» во всех турнирах, пропустил 14 голов и отыграл 9 встреч на ноль.