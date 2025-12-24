Globo: «Зенит» запросил у «Крузейро» 40 миллионов евро за Жерсона

Переговоры между «Зенитом» и «Крузейро» по потенциальному трансферу полузащитника Жерсона зашли в тупик, сообщает Globo.

По информации источника, сине-бело-голубые запросили у бразильского клуба 40 миллионов евро за 28-летнего игрока. Руководство «Крузейро» считает эту сумму нереалистичной и готово предложить примерно половину от нее.

Отмечается, что сам Жерсон хочет вернуться на родину, чтобы быть в поле зрения тренерского штаба сборной Бразилии.

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Как сообщали СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Жерсон забил два гола в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030-го.