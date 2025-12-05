Писарев: «Карпин, приходя в «Динамо», не рассматривал в штаб Гусева»

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, что бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не рассматривал кандидатуру Ролана Гусева при формировании своего штаба в московском клубе.

17 ноября Карпин покинул «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.

«Валерий Георгиевич, приходя в «Динамо», не рассматривал в штаб Гусева, его попросили оставить Ролана. Это уже несолидно для клуба. Солидный клуб, который хочет бороться за чемпионство, не должен кого-то навязывать. После того как уходил Личка, было понятно, что Гусев хочет работать самостоятельно. Нужно было дать ему это возможность», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года.

Бело-голубые набрали 20 очков в 17 матчах и располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.