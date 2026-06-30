Форвард ЦСКА Кармо об игре Бразилии на ЧМ-2026: «Хочу, чтобы мы стали чемпионами»

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал ничью с «Шинником» (1:1) в товарищеском матче и поделился мнением об игре сборной Бразилии на ЧМ-2026.

В понедельник, 29 июня бразильцы победили Японию (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира.

— Расстроены ли ничьей?

— Я очень счастлив, что провожу первый предсезонный сбор. Мы хорошо провели матч, возможно, могли победить. Мы уже 7 дней хорошо работаем. Хотели победить, естественно. Начиная с момента, как надеваем футболку ЦСКА, всегда хотим выиграть.

— Как оцените свою форму?

— Хорошо себя чувствую. В первые дни было тяжеловато. Команда очень хорошо работает, мы все сплоченно трудимся. В прошлом сезоне у меня были проблемы с голеностопом, но сейчас все уже хорошо.

— Как вам игра Бразилии на ЧМ-2026?

— Для нас всегда важно, когда сборная играет. Я очень счастлив, что мы прошли дальше. Хочу, чтобы мы стали чемпионами.

— Что думаете о Неймаре и его вызове в сборную?

— Для нас это идол. Я счастлив, что он в сборной. Я всегда надеюсь, что он будет на поле. Я им восхищаюсь.

— Что вы переняли от Неймара?

— Стараюсь учиться его движениям.

— Мойзеса нужно было вызвать?

— Да. Без всякого сомнения. Надеюсь, что он вернется в нашу команду как можно скорее.

— Как вам игра Дугласа и Луиса Энрике, и удивляет ли вас их вызов в сборную Бразилии?

— Нет, не удивляет. Это два футболиста очень высокого уровня. Они заслужили этот вызов. Конечно, моя мечта — тоже однажды сыграть за сборную. Поэтому я буду работать для этого. Но главная цель — помогать ЦСКА.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.