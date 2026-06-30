Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Форвард ЦСКА Кармо об игре Бразилии на ЧМ-2026: «Хочу, чтобы мы стали чемпионами»

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал ничью с «Шинником» (1:1) в товарищеском матче и поделился мнением об игре сборной Бразилии на ЧМ-2026.

В понедельник, 29 июня бразильцы победили Японию (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира.

— Расстроены ли ничьей?

— Я очень счастлив, что провожу первый предсезонный сбор. Мы хорошо провели матч, возможно, могли победить. Мы уже 7 дней хорошо работаем. Хотели победить, естественно. Начиная с момента, как надеваем футболку ЦСКА, всегда хотим выиграть.

— Как оцените свою форму?

— Хорошо себя чувствую. В первые дни было тяжеловато. Команда очень хорошо работает, мы все сплоченно трудимся. В прошлом сезоне у меня были проблемы с голеностопом, но сейчас все уже хорошо.

— Как вам игра Бразилии на ЧМ-2026?

— Для нас всегда важно, когда сборная играет. Я очень счастлив, что мы прошли дальше. Хочу, чтобы мы стали чемпионами.

— Что думаете о Неймаре и его вызове в сборную?

— Для нас это идол. Я счастлив, что он в сборной. Я всегда надеюсь, что он будет на поле. Я им восхищаюсь.

— Что вы переняли от Неймара?

— Стараюсь учиться его движениям.

— Мойзеса нужно было вызвать?

— Да. Без всякого сомнения. Надеюсь, что он вернется в нашу команду как можно скорее.

— Как вам игра Дугласа и Луиса Энрике, и удивляет ли вас их вызов в сборную Бразилии?

— Нет, не удивляет. Это два футболиста очень высокого уровня. Они заслужили этот вызов. Конечно, моя мечта — тоже однажды сыграть за сборную. Поэтому я буду работать для этого. Но главная цель — помогать ЦСКА.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Медведеву присудили поражение в матче с Джоковичем за удар мячом в зрителя
Жалоба на «Краснодар» в РФС, Глушенков в «Барселоне» и разговоры про отставку Семака. Что сейчас происходит в «Зените»
FIS отказался от идеи ежегодного чемпионата мира. Лыжные реформы буксуют без России
Популярное видео
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Вице-президент ФИФА Хьюитт потребовала от Инфантино объяснить причины отмены дисквалификации Балогуна на ЧМ
Тухель пожалел, что не съел немного травы с газона после победы над Мексикой в матче ЧМ-2026
Ленини раскритиковал работу арбитров в матче против Аргентины на ЧМ-2026: «Судья ошибался только в их пользу»
Ленини: «История Возиньи показывает, что никогда не поздно мечтать»
Ленини рассказал о прошлом Возиньи: «Известность, которую он получил, более чем заслуженная»
Ленини — о Месси: «Находится в отдельной вселенной»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игдисамов сообщил, что Акинфеев вряд ли восстановится к началу сезона

«Зенит» объявил о продлении аренды Роберта Ренана в «Васко да Гама»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости