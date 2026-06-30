Форвард ЦСКА Кармо об игре Бразилии на ЧМ-2026: «Хочу, чтобы мы стали чемпионами»
Нападающий ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал ничью с «Шинником» (1:1) в товарищеском матче и поделился мнением об игре сборной Бразилии на ЧМ-2026.
В понедельник, 29 июня бразильцы победили Японию (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира.
— Расстроены ли ничьей?
— Я очень счастлив, что провожу первый предсезонный сбор. Мы хорошо провели матч, возможно, могли победить. Мы уже 7 дней хорошо работаем. Хотели победить, естественно. Начиная с момента, как надеваем футболку ЦСКА, всегда хотим выиграть.
— Как оцените свою форму?
— Хорошо себя чувствую. В первые дни было тяжеловато. Команда очень хорошо работает, мы все сплоченно трудимся. В прошлом сезоне у меня были проблемы с голеностопом, но сейчас все уже хорошо.
— Как вам игра Бразилии на ЧМ-2026?
— Для нас всегда важно, когда сборная играет. Я очень счастлив, что мы прошли дальше. Хочу, чтобы мы стали чемпионами.
— Что думаете о Неймаре и его вызове в сборную?
— Для нас это идол. Я счастлив, что он в сборной. Я всегда надеюсь, что он будет на поле. Я им восхищаюсь.
— Что вы переняли от Неймара?
— Стараюсь учиться его движениям.
— Мойзеса нужно было вызвать?
— Да. Без всякого сомнения. Надеюсь, что он вернется в нашу команду как можно скорее.
— Как вам игра Дугласа и Луиса Энрике, и удивляет ли вас их вызов в сборную Бразилии?
— Нет, не удивляет. Это два футболиста очень высокого уровня. Они заслужили этот вызов. Конечно, моя мечта — тоже однажды сыграть за сборную. Поэтому я буду работать для этого. Но главная цель — помогать ЦСКА.
В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1