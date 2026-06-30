Игдисамов сообщил, что Акинфеев вряд ли восстановится к началу сезона

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал ничью с «Шинником» (1:1) в товарищеском матче.

Специалист также заявил, что вратарь Игорь Акинфеев вряд ли восстановится к началу сезона-2026/27. Голкипер получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

— Как вам игра против «Шинника»?

— Достойная игра. Все по плану. Работаем дальше.

— Какие эмоции от назначения главным тренером?

— Отличные ощущения.

— Акинфеев восстановится к началу сезона?

— Вряд ли. Но положительная динамика есть.

В следующем матче армейцы сыграют с тульским «Арсеналом» 4 июля.