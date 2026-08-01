Футбол
Чемпионат мира 2026
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 09:35

Боярский: «Месси — король футбола, а Роналду справедливо критиковали»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финале Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

— Вы упомянули чемпионат мира. Вам понравился турнир?

— Посмотрел почти все игры, и не один раз. Впечатления очень хорошие. Было интересно. А такие матчи, как Аргентина — Египет, хочется пересматривать снова и снова.

Победа Испании справедлива. Она достойно провела турнир и доказала, что является лучшей сборной. Несмотря на то, что все болели за Аргентину и Месси, потому что он является королем футбола. Но Лионель королем и остался. Никто, включая Роналду, не приблизился к нему.

— А за кого болели вы?

— В конце — за Аргентину. Но понял, что будет несправедливо, если она завоюет титул. Испанцы были сильнее. Их футбол — кордебалет! Хоть и до балета им еще далеко. На это приятно смотреть.

— Вы разделяете мнение, что Аргентину тащили в финал?

— Слышал такое. Все-таки прецедент с Трампом, который может позволить менять игру по своему желанию, был. Но не верю, что чемпионат мира имеет подводное течение. Это исключено.

— Роналду, так понимаю, вас разочаровал?

— Думаю, его справедливо критиковали. Криштиану ничего не удалось показать на этом турнире.

Дональд Трамп, Джанни Инфантино и&nbsp;Михаил Боярский.«Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это». Боярский — об Инфантино, ЧМ-2026 и Соболеве

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Михаил Боярский

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Боярский считает, что сборная России не смогла бы удачно выступить на ЧМ-2026: «Рановато нам»
«Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это». Боярский — об Инфантино, ЧМ-2026 и Соболеве
Трамп утверждает, что не вел диалога с Инфантино о продаже доли прав на чемпионат мира
Романцев: «Россия не затерялась бы на ЧМ-2026»
Романцев: «Испания на ЧМ напомнила мне мой «Спартак»
«Испания на ЧМ напомнила мне мой «Спартак». Романцев — о Месси, сборной России и старте РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Инфантино: «Предложение о создании компании FFE не получит дальнейшего развития»

Президент АФК Аль-Халифа поддержал отказ ФИФА от планов продажи доли прав на чемпионат мира
Новости
RSS RSS
Все новости