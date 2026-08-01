Боярский: «Месси — король футбола, а Роналду справедливо критиковали»

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финале Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

— Вы упомянули чемпионат мира. Вам понравился турнир?

— Посмотрел почти все игры, и не один раз. Впечатления очень хорошие. Было интересно. А такие матчи, как Аргентина — Египет, хочется пересматривать снова и снова.

Победа Испании справедлива. Она достойно провела турнир и доказала, что является лучшей сборной. Несмотря на то, что все болели за Аргентину и Месси, потому что он является королем футбола. Но Лионель королем и остался. Никто, включая Роналду, не приблизился к нему.

— А за кого болели вы?

— В конце — за Аргентину. Но понял, что будет несправедливо, если она завоюет титул. Испанцы были сильнее. Их футбол — кордебалет! Хоть и до балета им еще далеко. На это приятно смотреть.

— Вы разделяете мнение, что Аргентину тащили в финал?

— Слышал такое. Все-таки прецедент с Трампом, который может позволить менять игру по своему желанию, был. Но не верю, что чемпионат мира имеет подводное течение. Это исключено.

— Роналду, так понимаю, вас разочаровал?

— Думаю, его справедливо критиковали. Криштиану ничего не удалось показать на этом турнире.