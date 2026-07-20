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Foot Mercato: «Краснодар» предложил около 3 миллионов евро за полузащитника «Нанта» Бенаттаба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Яссин Бенаттаб.
Фото ФК «Реймс»

«Краснодар» может подписать полузащитника «Нанта» Яссина Бенаттаба, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, «быки» предложили за 23-летнего француза около 3 миллионов евро. Отмечается, что «Краснодар» уверен в успешном завершении сделки в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Бенаттаб не отметился результативными действиями в 10 матчах за «Нант» в Лиге 1. Во второй половине сезона он играл в аренде за «Реймс», где забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи в 13 играх.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бенаттаба в 2 миллиона евро. Его контракт с «Нантом» рассчитан до лета 2028 года.

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 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
3
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
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 8
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Иван Обляков

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 7
П
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Маркиньос

Спартак

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Ахмат

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Рубин

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