Foot Mercato: «Краснодар» предложил около 3 миллионов евро за полузащитника «Нанта» Бенаттаба

«Краснодар» может подписать полузащитника «Нанта» Яссина Бенаттаба, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, «быки» предложили за 23-летнего француза около 3 миллионов евро. Отмечается, что «Краснодар» уверен в успешном завершении сделки в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Бенаттаб не отметился результативными действиями в 10 матчах за «Нант» в Лиге 1. Во второй половине сезона он играл в аренде за «Реймс», где забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи в 13 играх.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бенаттаба в 2 миллиона евро. Его контракт с «Нантом» рассчитан до лета 2028 года.