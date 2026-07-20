«Локомотив» продлил контракт с защитником Белотеловым

«Локомотив» продлил контракт с защитником Глебом Белотеловым, сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Белотелов выступал за молодежную команду «Локомотива». На его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах.

С лета футболист активно привлекался к товарищеским матчам основного состава и провел полноценные сборы с главной командой.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.