Foot Mercato: Джику подписал контракт со «Спартаком»
Ганский защитник Александер Джику подписал контракт со «Спартаком», сообщает Foot Mercato.
По информации источника, красно-белые выиграли конкуренцию за игрока у «Браги» и «Фиорентины».
Ранее Турецкая футбольная федерация сообщила об уходе 31-летнего футболиста из «Фенербахче».
Джику выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. Он провел 75 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,5 миллиона евро.
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