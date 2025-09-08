Foot Mercato: Джику подписал контракт со «Спартаком»

Ганский защитник Александер Джику подписал контракт со «Спартаком», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, красно-белые выиграли конкуренцию за игрока у «Браги» и «Фиорентины».

Ранее Турецкая футбольная федерация сообщила об уходе 31-летнего футболиста из «Фенербахче».

Джику выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. Он провел 75 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,5 миллиона евро.