Турецкая футбольная федерация сообщила об уходе Джику из «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Александер Джику покинул клуб, информирует сайт Турецкой футбольной федерации.

Сообщается, что 31-летний ганец по взаимному соглашению расторг контракт с клубом.

Ранее появлялась информация, что Джику прошел медосмотр и был готов подписать контракт со «Спартаком», но президент «Фенербахче» Али Коч в последний момент передумал продавать футболиста.

Джику выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. Он провел 75 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,5 миллиона евро.