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«Спартак» разгромил белорусский «МЛ Витебск», Солари оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Заболотный.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» в товарищеском матче победил лидера чемпионата Белоруссии «МЛ Витебск» — 5:0.

Дубль у красно-белых оформил Пабло Солари. Аргентинец отличился на 31-й и 62-й минутах. Еще по голу забили Роман Зобнин (7-я минута), Антон Заболотный (10-я) и 18-летний Александр Добродицкий (48-я).

На 37-й минуте Добродицкий не реализовал пенальти.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «МЛ Витебск» (Белоруссия) — 5:0 (3:0)

Голы: Зобнин, 7 (1:0). Заболотный, 10 (2:0). Солари, 31 (3:0). Добродицкий, 48 (4:0). Солари, 61 (5:0).

Нереализованный пенальти: Добродицкий, 37 (вратарь)

«Спартак»: Помазун (Довбня, 65), Литвинов (Дергач, 46), Добродицкий (Чушкин, 81), Зобнин (Ромась, 65), Умяров (Высоченко, 65), Хлусевич (Сорокин, 65), Денисов (Сечкин, 65), Гузиев (Рыков, 65), Фернандеш (Кобелев, 65), Солари (Цыганков, 65), Заболотный (Старков, 65).

«МЛ Витебск»: Щербаченя (Котов, 72), Залеский (Жердев, 72), Баланович (Божко, 58), Месарович (А.Чудук, 46), Никифоренко (Быков, 72), Носко, Жук (Музыченко, 72), Лисакович, Жуниньо (А.Мазурич, 46), Абдуллахи (Н.А.Глушков, 46), Эльдарушев (С.Русак, 46).

Предупреждение: Дергач, 84.

Судья: Прокопов (Ярославль).

8 сентября. Москва. Стадион Лукойл Арена.

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ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

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