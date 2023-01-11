Деменко — о трансферах «Зенита»: «Для чемпиона России — это не потеря. Если касается международных выступлений- другое дело»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал зимние трансферы «Зенита».

«Зенит» много моментов сейчас прорабатывает. Неизвестно, что будет дальше с другими футболистами. Но в любом случае пока для чемпионата России — это не потеря. Если касается международных выступлений — другое дело. «Зенит» сейчас проходит такой момент, где действительно они что-то ищут. Потому что Ловрен ушел, нашли защитника. Сейчас ищут оптимальный состав. Не много ли бразильцев для российской команды? С этими моментами и другие команды сталкиваются. Безумный период для становления футболистов. Многие молодые спортсмены, ищут себя в командах, которые ниже классом.

С другой стороны, «Зенит» правильно ведет политику в этой ситуации. Не продает, а отдает в аренду для становления. Здесь идет раскрытие футболиста. То ли он проходит дальше, то ли нет. Но в сложившийся ситуации в футболе с этим сталкиваются все. У ребят на самом деле тяжелый путь. Либо ты поднимаешься, либо играешь в первых, вторых лигах. В премьер-лиге, конечно, единицы играют», — сказал Деменко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ренан и Кейрос перешли в «Зенит» в обмен на Алберто. Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о досрочном прекращении аренды футболиста Ивана Куарежма из «Коринтианса».