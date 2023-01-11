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Сегодня, 11:36

Деменко — о трансферах «Зенита»: «Для чемпиона России — это не потеря. Если касается международных выступлений- другое дело»

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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал зимние трансферы «Зенита».

«Зенит» много моментов сейчас прорабатывает. Неизвестно, что будет дальше с другими футболистами. Но в любом случае пока для чемпионата России — это не потеря. Если касается международных выступлений — другое дело. «Зенит» сейчас проходит такой момент, где действительно они что-то ищут. Потому что Ловрен ушел, нашли защитника. Сейчас ищут оптимальный состав. Не много ли бразильцев для российской команды? С этими моментами и другие команды сталкиваются. Безумный период для становления футболистов. Многие молодые спортсмены, ищут себя в командах, которые ниже классом.

С другой стороны, «Зенит» правильно ведет политику в этой ситуации. Не продает, а отдает в аренду для становления. Здесь идет раскрытие футболиста. То ли он проходит дальше, то ли нет. Но в сложившийся ситуации в футболе с этим сталкиваются все. У ребят на самом деле тяжелый путь. Либо ты поднимаешься, либо играешь в первых, вторых лигах. В премьер-лиге, конечно, единицы играют», — сказал Деменко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ренан и Кейрос перешли в «Зенит» в обмен на Алберто. Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о досрочном прекращении аренды футболиста Ивана Куарежма из «Коринтианса».

Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Иван Куарежма
Юри Алберто
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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