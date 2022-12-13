«Фламенго» заплатит за Айртона 7 миллионов евро

Защитник «Спартака» Айртон близок к полноценному переходу во «Фламенго», сообщает Globo Esporte.

По сведениям источника, бразильский клуб договорился со «Спартаком» о трансфере 25-летнего защитника за 7 млн евро. Переход будет объявлен в конце декабря.

В 2022 году Айртон выступал на правах аренды за «Фламенго», за который провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Бразилии.