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Сегодня, 01:54

«Фламенго» заплатит за Айртона 7 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Айртон.
Фото ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Айртон близок к полноценному переходу во «Фламенго», сообщает Globo Esporte.

По сведениям источника, бразильский клуб договорился со «Спартаком» о трансфере 25-летнего защитника за 7 млн евро. Переход будет объявлен в конце декабря.

В 2022 году Айртон выступал на правах аренды за «Фламенго», за который провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Бразилии.

Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
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