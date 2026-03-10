Президент РПЛ Алаев заявил, что не видит проблемы расизма в российском футболе

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о расистских скандалах в российском футболе.

«Я не вижу проблемы расизма в российском спорте и футболе. Если какие-то отдельные граждане что-то себе позволяют на стадионе, их нужно находить и наказывать. Случаи до этого, которые были, закончились так, как и должны были. Я был на матче ЦСКА — «Краснодар». Видимо, я находился не там, где мог это слышать, но я ничего не слышал. Я надеюсь, что с этим разберутся коллеги в КДК. И если будет определено, что кто-то позволял себе расистские выкрики, он должен быть наказан. Но проблемы расизма я не вижу», — сказал Алаев «СЭ».

После первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:1) футболисты «быков» заявили о расистских высказываниях в адрес Джона Кордобы со стороны фанатов армейцев.

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