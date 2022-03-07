В КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок»

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что «Химки» подали протест на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Да, протест от «Химок» был действительно подан. Он будет рассматриваться в обычном режиме», — сказа Григорьянц.

В матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел чешский нападающий Ян Кухта. Это основание для подачи протеста со стороны подмосковного клуба.

Дело в том, что Кухта заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее. В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» 19 декабря прошлого года он на 81-й минуте сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота.

7 марта «Локомотив» в Москве обыграл «Химки» (3:2). Победный мяч забил Кухта.