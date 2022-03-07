ФИФА разрешила легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня 2022 года с зарубежными командами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Отмечается, что иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя такими футболистами.