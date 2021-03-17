ФИФА прокомментировала допинговый скандал с участием российских футболистов

В ответ на запрос о сроках расследования, касающегося российских футболистов, подозревающихся в употреблении запрещенных препаратов, ФИФА сообщила «СЭ» следующее:

— Когда ВАДА предоставило ФИФА серию дел из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, ФИФА провела тщательное расследование в сотрудничестве с ВАДА. В результате этого расследования выявлены и переданы в дисциплинарный комитет ФИФА три возможных случая нарушения антидопинговых правил футболистами. Никаких других потенциальных нарушений антидопинговых правил среди футбольных проб в базе данных не выявлено. Поэтому все дела были закрыты по согласованию с ВАДА. (Александр Бобров)