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Допинг

ФИФА прокомментировала допинговый скандал с участием российских футболистов

21:38
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В ответ на запрос о сроках расследования, касающегося российских футболистов, подозревающихся в употреблении запрещенных препаратов, ФИФА сообщила «СЭ» следующее:

— Когда ВАДА предоставило ФИФА серию дел из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, ФИФА провела тщательное расследование в сотрудничестве с ВАДА. В результате этого расследования выявлены и переданы в дисциплинарный комитет ФИФА три возможных случая нарушения антидопинговых правил футболистами. Никаких других потенциальных нарушений антидопинговых правил среди футбольных проб в базе данных не выявлено. Поэтому все дела были закрыты по согласованию с ВАДА. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА




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