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Карпин — о победе над «Ротором»: «Результат — хорошо, что касается игры — худшая»

21:42
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (4:0).

— Можно сказать, что наконец пришла реализация? В прошлых матчах «Ростова» зачастую откровенно не везло.

— Можно сказать и так. Но по игре есть большие вопросы, особенно в первом тайме. Считаю, это худший тайм за последний год. Зато реализация появилась. Это то, чего не хватало. Сегодня забили три гола с угловых, в других не забивали. Не могу сказать, что сыграли лучше, чем в тех матчах, в которых не выигрывали. Сегодня забили — разница только в этом. А по игре выглядели хуже чем в других встречах, — приводит слова Карпина сайт «Ростова».

— В первом тайме был тот самый антифутбол?

— Нет, чуть-чуть получше, погодные условия уже другие. Уже не было ветра и минуса, поле помягче. Мяч не всегда, но катался.

— Почему два тайма получились разными? Что удалось изменить в перерыве?

— Повлияли замены. Не только на результат, но и на игру. Также мы немного напомнили, что нужно делать и внесли коррективы.

— Что скажете о заменах?

— Все вышли хорошо, это во многом повлияло на развитие событий и на игру. Хорошо вышел Понтус Альмквист, практически вторым касанием забил. Результат — хорошо, что касается игры — худшая.

Ротор — Ростов

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14291

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