Фидлер назвал лучшими в РПЛ Смольникова, Смолова и Шатова

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" набрал 182 балла.
Полузащитник "Урала" Артем Фидлер в своей тройке лучших назвал защитника "Зенита" Игоря Смольникова, выступавшего за "шмелей" в сезоне-2009, форварда "Локомотива" Федора Смолова, игравшего в Екатеринбурге в сезоне-2014/15 и хавбека "Зенита" Олега Шатова, начинавшего карьеру в "Урале". Примечательно, что для всех троих эти голоса оказались единственными.
Дзюба – лучший по версии футболистов! //
Интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае
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