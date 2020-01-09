«Фейеноорд» Адвоката хочет арендовать Кокорина. Со Смоловым не получилось

По информации «СЭ», главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Бывший наставник сборной России хотел бы арендовать 28-летнего форварда до конца сезона-2019/20.

Ранее клуб из Роттердама предпринял попытку выйти на «Локомотив» с целью аренды 29-летнего нападающего Федора Смолова, возможности которого также хорошо известны Адвокату. Однако железнодорожники, испытывающие кадровые проблемы в атаке (из-за травм перуанца Джефферсона Фарфана и черногорца Луки Джорджевича в основной обойме помимо россиянина остается только португалец Эдер), ответили отказом. Напомним, что Смолов был арендован «Фейеноордом» в сезоне-2010/11 (14 матчей, 1 гол).

В Роттердаме хотят усилить нападение перед весенней частью чемпионата Голландии — команда идет пятой, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков. При этом Адвокат готов дать кому-то из двоих российских форвардов игровую практику перед Евро-2020.

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за нашу национальную команду (12 голов), из которых 6 — при главном тренере Адвокате. И именно при голландце Кокорин в осенью 2011-го дебютировал в сборной России.