Фетодов ответил на вопрос, может ли Кокорин вернуться в «Сочи»
20:31
Главный тренер «Сочи» в эфире радио «Маяк» ответил на вопрос, может ли вернуться в команду нападающий «Спартака» Александр Кокорин.
«Можно попытаться. Хотя сейчас речь идет уже об аренде, «Спартак» вряд ли его полноценно отпустит. Когда он уходил, я ему говорил, что жду в европейском клубе, там за него поболею. Хочется, чтобы он ушел в «Фиорентину», о которой сейчас говорят, и немного критика и давление угасли», — сказал Федотов.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 16996Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: тренер решил уйти
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю