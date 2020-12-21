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Фетодов ответил на вопрос, может ли Кокорин вернуться в «Сочи»

20:31
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Главный тренер «Сочи» в эфире радио «Маяк» ответил на вопрос, может ли вернуться в команду нападающий «Спартака» Александр Кокорин.

«Можно попытаться. Хотя сейчас речь идет уже об аренде, «Спартак» вряд ли его полноценно отпустит. Когда он уходил, я ему говорил, что жду в европейском клубе, там за него поболею. Хочется, чтобы он ушел в «Фиорентину», о которой сейчас говорят, и немного критика и давление угасли», — сказал Федотов.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/dNw1QbHZD-M

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