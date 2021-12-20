Депутат Государственной думы РФ и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о том, нужен ли на хоккее паспорт болельщика (Fan ID).

«Паспорт болельщика нужен только в футболе, — приводит слова Фетисова «КП Спорт». — На хоккее атмосфера фантастическая — как в театре. Зачем там паспорт, непонятно. Я не думаю, что в шахматах тоже есть с этим проблемы. Так что паспорт болельщика должен помочь прежде всего футбольным клубам, которые, как мне кажется, недорабатывают».

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на матч.

Ранее Государственная дума Российской Федерации поддержала в третьем чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков.