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Фетисов: «Паспорт болельщика нужен только в футболе. На хоккее атмосфера фантастическая — как в театре»

Фетисов заявил, что паспорт болельщика нужен только в футболе
14:30
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Депутат Государственной думы РФ и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о том, нужен ли на хоккее паспорт болельщика (Fan ID).

«Паспорт болельщика нужен только в футболе, — приводит слова Фетисова «КП Спорт». — На хоккее атмосфера фантастическая — как в театре. Зачем там паспорт, непонятно. Я не думаю, что в шахматах тоже есть с этим проблемы. Так что паспорт болельщика должен помочь прежде всего футбольным клубам, которые, как мне кажется, недорабатывают».

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на матч.

Ранее Государственная дума Российской Федерации поддержала в третьем чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/hokkej/vyacheslav-fetisov-pasport-bolelshhika-nuzhen-tolko-v-futbole-na-hokkee-atmosfera-fantasticheskaya-kak-v-teatre/

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Карен Саркисян все материалы автора

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