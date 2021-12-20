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Полузащитнику «Локомотива» Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении

14:10
Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну поступило предложение от Федерации футбола Армении выступать за национальную команду страны, сообщает Armenian Football.

По информации источника, 22-летний игрок взял время на размышление.

В активе полузащитника семь матчей за молодежную сборную России. В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 15 встречах за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/armenianfootbal/status/1472851828404539397

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Карен Саркисян все материалы автора

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