Полузащитнику «Локомотива» Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении

Полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну поступило предложение от Федерации футбола Армении выступать за национальную команду страны, сообщает Armenian Football.

По информации источника, 22-летний игрок взял время на размышление.

В активе полузащитника семь матчей за молодежную сборную России. В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 15 встречах за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.