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Фернандес поделился мнением о реакции общественности на фото с Акинфеевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился мнением о реакции общественности на фото с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Не возникало ощущения, что кто-то из ребят настроен ко мне неприязненно или как-то не так, как было до прошлого года. У меня осталось много друзей в ЦСКА, за прогрессом многих я наблюдал с их детства. Поэтому был рад всех увидеть, поздороваться, и хорошо, что все поздоровались со мной. Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать — для чего создавать такой шум вокруг одного мгновения? Некоторые смешивают меня с грязью. Просто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, после чего другой открыл передо мной двери. С тех самых пор — один лишь негатив. Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент — лишнее подтверждение этой ситуации», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Перед началом игры между армейцами и петербургским клубом (1:1) Фернандес подошел поздороваться с бывшим партнером по ЦСКА Акинфеевым. Вратарь протянул руку, но не повернулся в сторону бразильца.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582057-mario-o-foto-s-akinfeyevym-pered-matchem-s-tsska-zachem-sozdat-takoy-shum-nekotoryye-meshayut-menya-s-gryazyu
Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
12
5
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Марио Фернандес рассказал, что отказался от перехода в «Зенит» после ЧМ-2022

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
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Антон Заболотный

ЦСКА

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

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И К Ж
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Виктор Александров

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