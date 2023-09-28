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Сегодня, 09:15

Марио Фернандес рассказал, что отказался от перехода в «Зенит» после ЧМ-2022

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что отказывался от перехода в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2023 года — после ЧМ-2022 в Катаре.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года, в июне 2022 года футболист объявил о том, что приостанавливает карьеру. Позднее в московском клубе заявляли о «джентльменском соглашении» с Марио, согласно которому игрок не мог перейти в любую другую российскую команду в случае, если решит вернуться в футбол.

«Да, такое соглашение существовало. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию — вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первыи? интерес со стороны «Зенита» — вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА». Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения», — приводит Sport24 слова Фернандеса.

Марио Фернандес возобновил карьеру в январе 2023 года и выступал за бразильский «Интернасьональ», в составе которого провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.

17 июля «Зенит» объявил о заключении контракта с Фернандесом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год. Защитник сыграл за петербуржцев в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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