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Сегодня, 10:07

Адвокат Влута заявил, что дата рассмотрения апелляции до сих пор не назначена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, заявил, что дата рассмотрения апелляции по делу футболиста еще не назначена.

«Обсуждали ли мы с Раем его дело, когда он был в Голландии? Я не имею права это обсуждать. Что касается рассмотрения апелляции, дата до сих пор так и не была назначена», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

В апреле 2023 года в Нидерландах приговорили Влута к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, которое произошло в 2021 году. Футболиста признали виновным в аварии, в которой погиб 4-летний ребенок. Игрок в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

28-летний Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 нидерландец забил 7 голов 25 матчах за команду из Екатеринбурга.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/advokat-vluta-data-rassmotreniya-apellyatsii-do-sih-por-ne-naznachena/
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Рай Влут
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2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
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Локомотив – Пари НН
 - : -
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Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
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Факел – Сочи
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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