Девушка Батракова рассказала, что игроку «Локомотива» написал в соцсетях Жоау Феликс

Бывшая футболистка Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказала о том, что игроку московской команды написал в соцсетях форвард «Аль-Насра» Жоау Феликс.

«Несколько дней назад в запрещенной сети одному игроку РПЛ приходит запрос на переписку от Жоау Феликса, тот не поверил, подумав, что просто фейк, проходит несколько часов и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 миллионами подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp. Просто вот так, просто сообщением. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать», — написала Подшибякина в своем телеграм-канале.

20-летний Батраков провел в текущем сезоне 4 матча, в которых забил 4 гола. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.