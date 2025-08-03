«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ начнется в 20.30 мск

«Динамо» Махачкала и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 3 августа

Махачкалинское «Динамо» примет «Ахмат» в 3-м туре РПЛ в воскресенье, 3 августа. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» Махачкала — «Ахмат» можно в матч-центре на сайте «СЭ».В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 20.30 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)

Во втором туре махачкалинская команда сыграла вничью с «Оренбургом» — 1:1, грозненский клуб проиграл ЦСКА со счетом 1:2.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде