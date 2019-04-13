Фееричное открытие матча ЦСКА - "Оренбург": День космонавтики, "Звездные войны" и робот Алеша

Перед началом матча 23-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Оренбург" армейцы обыграли тему Дня космонавтики. Стартовый свисток Сергей Лапочкин дал после обратного отсчета и призыва "Поехали!" на оформленном под стиль табло.
Команды вышли на матч под звуки главной темы из "Звездных войн"!#РПЛ #ЦСКАОренбург pic.twitter.com/OnWL1PaTmb– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 13 апреля 2019 г.
Первый удар по мячу нанёс робот Алёша! Диктор пожелал ему крепкого электронного здоровья...#РПЛ #ЦСКАОренбург pic.twitter.com/IFiI1XP0GT– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 13 апреля 2019 г.
При этом команды вышли на поле под заглавную тему из киносаги "Звездные войны". Также на газоне появился робот Алеша (на самом деле – переодетый человек), нанесший символический удар по мячу.
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