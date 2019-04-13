14:05 13 апреля | Футбол — РПЛ

Фееричное открытие матча ЦСКА - "Оренбург": День космонавтики, "Звездные войны" и робот Алеша

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Перед началом матча 23-го тура премьер-лиги ЦСКА"Оренбург" армейцы обыграли тему Дня космонавтики. Стартовый свисток Сергей Лапочкин дал после обратного отсчета и призыва "Поехали!" на оформленном под стиль табло.

При этом команды вышли на поле под заглавную тему из киносаги "Звездные войны". Также на газоне появился робот Алеша (на самом деле – переодетый человек), нанесший символический удар по мячу.

ЦСКА – Оренбург

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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