Фееричное открытие матча ЦСКА - "Оренбург": День космонавтики, "Звездные войны" и робот Алеша

Перед началом матча 23-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Оренбург" армейцы обыграли тему Дня космонавтики. Стартовый свисток Сергей Лапочкин дал после обратного отсчета и призыва "Поехали!" на оформленном под стиль табло.

При этом команды вышли на поле под заглавную тему из киносаги "Звездные войны". Также на газоне появился робот Алеша (на самом деле – переодетый человек), нанесший символический удар по мячу.