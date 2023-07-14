Андрей Федун планирует посещать матчи «Спартака» в новом сезоне: «Люблю эту команду и в жару, и в холод»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун ответил на вопрос корреспондента «СЭ», следит ли за результатами команды после ухода из клуба.

«Я болельщик «Спартака» с многолетним стажем. Я люблю эту команду и в жару, и в холод. Иногда со слезами от горя, иногда от радости. Конечно, продолжаю следить за командой и планирую посещать матчи в новом сезоне», — сказал Федун «СЭ».

В первом туре сезона-2023/24 «Спартак» встретится с «Оренбургом». Встреча пройдет 23 июля в Москве и начнется в 17.30 мск.