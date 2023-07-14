Корнеев считает продажу Медины в «Спартак» потрясающей работой ЦСКА
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что продажа полузащитника Хесуса Медины в «Спартак» является потрясающей работой ЦСКА.
«Медина ушел по разным причинам, но давайте не забывать: полтора года назад он не стоил армейцам ни евро, а сейчас они заработали на нем 7 миллионов евро. Для красно-синих это отличная сделка. Они провели потрясающую работу. Да, пусть они усилили конкурента, но это спортивная ситуация, к которым необходимо быть готовым. Если ты теряешь ключевого исполнителя, надо сразу иметь под рукой футболиста схожего амплуа, который по возможности максимально безболезненно его заменит», — приводит слова Корнеева RT.
«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.
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5
|Ахмат
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6
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7
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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