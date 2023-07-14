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Сегодня, 14:00

Корнеев считает продажу Медины в «Спартак» потрясающей работой ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что продажа полузащитника Хесуса Медины в «Спартак» является потрясающей работой ЦСКА.

«Медина ушел по разным причинам, но давайте не забывать: полтора года назад он не стоил армейцам ни евро, а сейчас они заработали на нем 7 миллионов евро. Для красно-синих это отличная сделка. Они провели потрясающую работу. Да, пусть они усилили конкурента, но это спортивная ситуация, к которым необходимо быть готовым. Если ты теряешь ключевого исполнителя, надо сразу иметь под рукой футболиста схожего амплуа, который по возможности максимально безболезненно его заменит», — приводит слова Корнеева RT.

«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1174251-korneev-prodazha-medina-spartak-cska
Игорь Корнеев
Хесус Медина
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ФК Спартак (Москва)
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