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Сегодня, 13:51

Хрюнов высказался о популярности российских футбольных клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов высказался о популярности российских футбольных клубов.

«Я болею за ЦСКА. Какой клуб считаю самым популярным в России? Есть триумвират со столетней историей: ЦСКА, «Динамо», «Спартак». Остальным надо прожить 100 лет, чтобы сравняться. В последние десятилетия «Локомотив» обошел по популярности «Динамо»? Кто у «Локомотива» самый популярный игрок за всю историю? Дмитрий Лоськов? А у «Динамо» был Лев Яшин, которого я еще видел. «Динамо» выровняется, и верю, что они в этом году даже один из трофеев завоюют. «Спартак» называют самым популярным клубом? Зависит от предпочтений. Спросите меня, кто самая красивая женщина в мире, отвечу, что моя жена. База болельщиков «Спартака» шире. Я отношусь с огромным уважением к «Спартаку». ВЦИОМ называл самой популярной командой «Зенит»? Я же назвал мой личный выбор», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

«Спартак» 22 раза становился чемпионом (сумма титулов в СССР и России), ЦСКА — 13 (СССР и России), «Динамо» — 11 (СССР), «Зенит» — 10 (СССР и России), «Локомотив» — 3 (России).

Источник: https://legalbet.ru/news/15648061/
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Хрюнов
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
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