Хрюнов высказался о популярности российских футбольных клубов
Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов высказался о популярности российских футбольных клубов.
«Я болею за ЦСКА. Какой клуб считаю самым популярным в России? Есть триумвират со столетней историей: ЦСКА, «Динамо», «Спартак». Остальным надо прожить 100 лет, чтобы сравняться. В последние десятилетия «Локомотив» обошел по популярности «Динамо»? Кто у «Локомотива» самый популярный игрок за всю историю? Дмитрий Лоськов? А у «Динамо» был Лев Яшин, которого я еще видел. «Динамо» выровняется, и верю, что они в этом году даже один из трофеев завоюют. «Спартак» называют самым популярным клубом? Зависит от предпочтений. Спросите меня, кто самая красивая женщина в мире, отвечу, что моя жена. База болельщиков «Спартака» шире. Я отношусь с огромным уважением к «Спартаку». ВЦИОМ называл самой популярной командой «Зенит»? Я же назвал мой личный выбор», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
«Спартак» 22 раза становился чемпионом (сумма титулов в СССР и России), ЦСКА — 13 (СССР и России), «Динамо» — 11 (СССР), «Зенит» — 10 (СССР и России), «Локомотив» — 3 (России).
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -