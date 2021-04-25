Ларссон обогнал Луиза Адриану, до Эменике — один гол
Форвард Джордан Ларссон принес «Спартаку» победу над ЦСКА (1:0), забив свой 20-й гол за красно-белых в чемпионате России. Швед обогнал Луиза Адриану и вышел на восьмое место в списке зарубежных легионеров московской команды.
Уже в этом сезоне 23-летний нападающий может обогнать Эммануэла Эменике и Максима Калиниченко, а в начале следующего — замахнуться на результаты Зе Луиша и Юры Мовсисяна.
Рекорд принадлежит Квинси Промесу, который огорчал соперников по РПЛ 61 раз.
Лучшие бомбардиры-легионеры «Спартака» в чемпионате России:
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
123
|
61
|
0,50
|
Веллитон
|
Бразилия
|
104
|
57
|
0,55
|
Робсон
|
Бразилия
|
102
|
32
|
0,31
|
Юра Мовсисян
|
Армения
|
62
|
25
|
0,40
|
Зе Луиш
|
Кабо-Верде
|
86
|
25
|
0,29
|
Максим Калиниченко
|
Украина
|
134
|
22
|
0,16
|
Эммануэл Эменике
|
Нигерия
|
42
|
21
|
0,50
|
Джордан Ларссон
|
Швеция
|
52
|
20
|
0,38
|
Луиз Адриану
|
Бразилия
|
59
|
19
|
0,32
|
Василий Баранов
|
Белоруссия
|
120
|
18
|
0,15
Ларссон — второй представитель Швеции, который отличился в высшем российском дивизионе 20 раз. Больше него забил только хавбек «Краснодара» Виктор Классон — 28 голов. 18 мячей на счету другого «быка» Маркуса Берга, 17 — у многолетнего лидера ЦСКА Понтуса Вернблума.
Лучшие шведские бомбардиры в чемпионате России:
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Виктор Классон
|
Краснодар
|
93
|
28
|
0,30
|
Джордан Ларссон
|
Спартак
|
52
|
20
|
0,38
|
Маркус Берг
|
Краснодар
|
41
|
18
|
0,44
|
Понтус Вернблум
|
ЦСКА
|
167
|
17
|
0,10
|
Карлуш Страндберг
|
ЦСКА, Урал
|
21
|
5
|
0,24
|
Расмус Эльм
|
ЦСКА
|
47
|
5
|
0,11
|
Ким Чельстрем
|
Спартак
|
58
|
5
|
0,09
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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