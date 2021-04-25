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Ларссон обогнал Луиза Адриану, до Эменике — один гол

19:31
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард Джордан Ларссон принес «Спартаку» победу над ЦСКА (1:0), забив свой 20-й гол за красно-белых в чемпионате России. Швед обогнал Луиза Адриану и вышел на восьмое место в списке зарубежных легионеров московской команды.

Уже в этом сезоне 23-летний нападающий может обогнать Эммануэла Эменике и Максима Калиниченко, а в начале следующего — замахнуться на результаты Зе Луиша и Юры Мовсисяна.

Рекорд принадлежит Квинси Промесу, который огорчал соперников по РПЛ 61 раз.

Лучшие бомбардиры-легионеры «Спартака» в чемпионате России:

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Ср.

Квинси Промес

Голландия

123

61

0,50

Веллитон

Бразилия

104

57

0,55

Робсон

Бразилия

102

32

0,31

Юра Мовсисян

Армения

62

25

0,40

Зе Луиш

Кабо-Верде

86

25

0,29

Максим Калиниченко

Украина

134

22

0,16

Эммануэл Эменике

Нигерия

42

21

0,50

Джордан Ларссон

Швеция

52

20

0,38

Луиз Адриану

Бразилия

59

19

0,32

Василий Баранов

Белоруссия

120

18

0,15

Ларссон — второй представитель Швеции, который отличился в высшем российском дивизионе 20 раз. Больше него забил только хавбек «Краснодара» Виктор Классон — 28 голов. 18 мячей на счету другого «быка» Маркуса Берга, 17 — у многолетнего лидера ЦСКА Понтуса Вернблума.

Лучшие шведские бомбардиры в чемпионате России:

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Ср.

Виктор Классон

Краснодар

93

28

0,30

Джордан Ларссон

Спартак

52

20

0,38

Маркус Берг

Краснодар

41

18

0,44

Понтус Вернблум

ЦСКА

167

17

0,10

Карлуш Страндберг

ЦСКА, Урал

21

5

0,24

Расмус Эльм

ЦСКА

47

5

0,11

Ким Чельстрем

Спартак

58

5

0,09
Спартак — ЦСКА

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