Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об отношении к словам владельца «Спартака» Леонида Федуна. Когда Карпин покидал московский клуб, Федун назвал его «сбитым летчиком».

— По поводу Федуна смысла говорить не имеет. Все его цитаты и высказывания надо делить на сто, — рассказал Карпин в интервью YouTube-каналу Nobel. — В зависимости от ситуации. В зависимости от того, кто в этот момент был рядом. Потому он сам даже не помнит, что говорил и почему.

Я стал спокойнее относиться к ошибкам, недочетам, невыполнению чего-то. Когда футболист не хочет — это один разговор. Но, как оказалось, есть футболисты, которые не могут выполнить чего-то. Когда я был в «Спартаке», у меня такого осознания не было.

Футболист «Спартака» должен уметь останавливать мяч. Должен уметь отдать передачу на 10 метров. Оказывается, были такие, кто этого сделать не мог. Потому что не дано, видимо.