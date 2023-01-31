Агент Гбамбле заявил, что футболист всем доволен в «Ахмате»

Дмитрий Селюк, агент новобранца «Ахмата» Нене Гбамбле рассказал об адаптации своего клиента в грозненском клубе.

«Гбамбле отлично приняли, вчера он забил гол и отдал голевую передачу в товарищеском матче. Также стоит отметить, что в одном из эпизодов Нене получил по ногам, а ребята из «Ахмата» за него начали заступаться сразу же, это говорит о многом. Я уверен, что «Ахмат» получил качественного игрока, который может стать открытием чемпионата России. Работать с Ташуевым Нене очень нравится, а в раздевалке ему помогает Конате. Так что все просто отлично», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

20-летний Гбамбле присоединился к «Ахмату» в январе 2023 года.

Последним клубом вингера был словенский «Целе», за который он выступал до 15 января. В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.