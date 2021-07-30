Федун отреагировал на информацию о его желании купить английский клуб
Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что он может купить английский клуб «Вулверхэмптон».
«Это все сказки», — цитирует РБК Федуна.
Ранее в популярном Twitter-аккаунте болельщиков «Вулверхэмптона» «Pembswolf» появилась информация о том, что в июле 2021 года Федун пытался приобрести английский клуб за 400 миллионов фунтов, но получил отказ.
Федун является владельцем «Спартака» с 2003 года. Владельцем «Вулверхэмптона» является китайская компания Fosun International.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/6103d9929a794777e14ffa36?from=newsfeed
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