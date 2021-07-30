Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА
Как сообщал «СЭ», главным врачом ЦСКА назначен Эдуард Безуглов, занимающий аналогичную должность в штабе сборной России.
Он будет заявлен на чемпионат и уже в ближайшем матче с «Локомотивом» сможет присутствовать на скамейке армейцев, сообщает сайт клуба.
С 2016 по 2021 год Безуглов возглавлял медслужбу «Локомотива», работая и в сборной, и в клубе. В сборной России врач трудится с 2012 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/eduard-bezuglov-vozglavil-meditsinskiy-shtab-pfk-cska/
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