РПЛ выступила с заявлением о допуске зрителей на матчи в Москве
Пресс-служба Тинькофф РПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с допуском зрителей на трибуны во время матчей в Москве на фоне ситуации с коронавирусом.
Управление Роспотребнадзора по Москве передало предложение правительству столицы допускать зрителей на массовые мероприятия за исключением мероприятий в организациях культуры и образования после расчета показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции за две последние календарные недели. Согласно предложению, на объекты возможен допуск от 1000 до 3000 человек. Московские футбольные клубы сообщат о порядке допуска болельщиков на матчи дополнительно.
Отметим, что сегодня, 30 июля ЦСКА объявил, что на игру 2-го тура чемпионата России против «Локомотива» смогут прийти до 3000 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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