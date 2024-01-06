Федун остался недоволен расходами и результатами «Спартака» в первой части сезона: «Крайне средне»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» оценил результаты красно-белых в 2023 году.

«Оценю 2023 год для «Спартака» крайне средне. Потому что по тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице. Поэтому, на мой взгляд, результаты неудовлетворительны», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» после 18 туров чемпионата России-2023/24 занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.