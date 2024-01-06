Адвокат Бушманов объяснил, почему экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды является маловероятной

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

«Между ОАЭ и Нидерландами действует соглашение об экстрадиции, согласно которому каждая из сторон обязалась выдать по запросу лицо, разыскиваемое по обвинению в уголовном преступлении или осужденном на срок не менее одного лишения свободы, — сказал Бушманов «СЭ». — Но в ОАЭ есть и исключения, которые не относятся к случаю с Квинси. Однако существенное обстоятельство, которое может повлиять на отказ в его выдаче, в случае поступления соответствующего запроса, то, что приговор, постановленный нидерландским судом, не вступил в законную силу, поскольку находится в стадии апелляционного обжалования. Кроме того, на принятие решения об отказе могут повлиять и общеполитические обстоятельства, в частности теплые отношения между ОАЭ и Россией».

Бушманов также отметил, что Промес может вернуться в Россию.

«Сам процесс экстрадиции обычно занимает длительное время, не менее полугода, в течение которого Квинси вполне может вернуться в Россию. Так что выдача Промеса властями ОАЭ правоохранительным органам Нидерландов, на мой взгляд, маловероятна. Конечно, при условии, что он не нарушает законодательства страны, в которой сейчас находится», — добавил Бушманов.

Ранее издание Voetbalzone сообщило, что Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды и последующий арест из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае: если голландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении нападающего «Спартака» на территории их страны, в отношении Промеса вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Инцидент произошел в июле 2020 года в результате ссоры во время домашней вечеринки.