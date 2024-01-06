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Сегодня, 16:52

Адвокат Бушманов объяснил, почему экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды является маловероятной

Артем Бухаев
Корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

«Между ОАЭ и Нидерландами действует соглашение об экстрадиции, согласно которому каждая из сторон обязалась выдать по запросу лицо, разыскиваемое по обвинению в уголовном преступлении или осужденном на срок не менее одного лишения свободы, — сказал Бушманов «СЭ». — Но в ОАЭ есть и исключения, которые не относятся к случаю с Квинси. Однако существенное обстоятельство, которое может повлиять на отказ в его выдаче, в случае поступления соответствующего запроса, то, что приговор, постановленный нидерландским судом, не вступил в законную силу, поскольку находится в стадии апелляционного обжалования. Кроме того, на принятие решения об отказе могут повлиять и общеполитические обстоятельства, в частности теплые отношения между ОАЭ и Россией».

Бушманов также отметил, что Промес может вернуться в Россию.

«Сам процесс экстрадиции обычно занимает длительное время, не менее полугода, в течение которого Квинси вполне может вернуться в Россию. Так что выдача Промеса властями ОАЭ правоохранительным органам Нидерландов, на мой взгляд, маловероятна. Конечно, при условии, что он не нарушает законодательства страны, в которой сейчас находится», — добавил Бушманов.

Ранее издание Voetbalzone сообщило, что Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды и последующий арест из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае: если голландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении нападающего «Спартака» на территории их страны, в отношении Промеса вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Инцидент произошел в июле 2020 года в результате ссоры во время домашней вечеринки.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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