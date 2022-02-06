Федун: «Лучше, когда на сборе команда ползает, а не летает»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун посетил два товарищеских матча красно-белых на сборе в Дубае — против «Риги» и «Джохора». После окончания встречи с клубом из Малайзии Леонид Арнольдович поделился впечатлениями от увиденного.

«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками, — приводит слова Федуна сайт «Спартака». — Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будет смотреть вперед.

Естественно, много общался со спортивным директором и главным тренером. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда все хорошо и все орлы... Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм.

Я давно не давал больших интервью. Сейчас активно развивается наш клубный канал. Постараюсь развернуто ответить на все вопросы именно там".