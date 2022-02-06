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Федун: «Лучше, когда на сборе команда ползает, а не летает»

Федун заявил, что у него сдержанный оптимизм по поводу игры «Спартака»
Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун посетил два товарищеских матча красно-белых на сборе в Дубае — против «Риги» и «Джохора». После окончания встречи с клубом из Малайзии Леонид Арнольдович поделился впечатлениями от увиденного.

«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками, — приводит слова Федуна сайт «Спартака». — Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будет смотреть вперед.

Естественно, много общался со спортивным директором и главным тренером. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда все хорошо и все орлы... Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм.

Я давно не давал больших интервью. Сейчас активно развивается наш клубный канал. Постараюсь развернуто ответить на все вопросы именно там".

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-06-leonid_fedun_luchshe_kogda_na_sbore_komanda_polzayet_a_ne_letayet_poka_yest_sderzhannyy_optimizm/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
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Милан 2
Матч завершен

П1

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1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

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1.73
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Бавария 3
РБ Лейпциг 2
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П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
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 - : -
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