Фанаты «Сочи» поддержали протест против Fan ID

Активные фанаты «Сочи» выступили против введения паспорта болельщика для доступа на матчи. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«Активными фанатами ФК «Сочи» было принято единогласное решение о выражении протеста, направленного против очередного ярлыка — говорится в сообщении, опубликованном на странице фанатской группировки BS Squad в Instagram. — Мы не собираемся делать документы, ограничивающие посещение футбольных матчей, и полностью отказываемся принимать навязываемые нам правила, идентификаторы, паспорта и закон о Fan ID.

Будучи частью фанатской субкультуры, мы считаем абсолютно недопустимым быть на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр. Театр, в котором совершенно любой неугодный властям болельщик может быть «отстранен» без объяснения причины уполномоченным лицом.

Мы любим и всегда будем любить «Сочи» всем сердцем. Мы всегда поддерживаем нашу команду, и продолжим болеть за нее до конца, но с момента вступления данного ограничивающего закона в силу и до ухода его в забвение мы полностью отказываемся от посещения мероприятий, где будет применяться данный ярлык.

Поддержка любимой команды не преступление!".

«Сочи» занимает третье место в таблице РПЛ.